شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر وحمدى الميرغنى وأوس أوس ومحمد ثروت ضيوف شرف "بلوموندو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف خلال فيلم "بلوموندو" للنجم حسن الرداد المقرر طرحه فى دور العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجارى، ومن أبرز الفنانين ضيوف الشرف أيتن عامر، حمدى الميرغنى، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، أوس أوس، بدرية طلبة

فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أسامة عبد الله وعدد من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت حيث يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.

وقدم حسن الرداد آخر أعماله في السينما، فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم عرضه في شهر نوفمبر من عام 2021، وشارك في بطولته مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

ودارت أحداث الفيلم حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وبعدما يفيق يكتشف العديد من الأسرار وخيانة زوجته مع أقرب أصدقائه ليقرر الانتقام منهم.



حمدى الميرغنى



محمد ثروت واوس اوس من فيلم بلوموندو



محمد ثروت واوس اوس



ايتن عامر وحسن الرداد



اوس اوس ومحمد ثروت



اوس اوس ومصطفى ابو سريع ومحمد ثروت