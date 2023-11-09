شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء إضراب الممثلين بموافقة SAG-AFTRA واستوديوها هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت نقابة ممثلى الشاشة - الاتحاد الأمريكى لفنانى التليفزيون والراديو (SAG-AFTRA) إلى إنهاء إضراب الممثلين، الذى بدأ لأول مرة فى يوليو الماضى، حيث أعلنت SAG-AFTRA عن نهاية الإضراب، وكتبت: "صوتت لجنة التفاوض التليفزيونى / المسرحى لدينا بالإجماع على الموافقة على اتفاقية مبدئية مع AMPTP تحالف منتجى الصور المتحركة والتليفزيون، اعتبارًا من 9 نوفمبر الجارى، وبالتالى تم تعليق إضرابنا رسميًا وتم إغلاق جميع مواقع الاعتصام".

وتشير SAG-AFTRA أيضًا إلى أن الاتفاقية مع AMPTP تأتي مع عقد مدته ثلاث سنوات "بقيمة تزيد عن مليار دولار" يتضمن زيادات فى الحد الأدنى للتعويضات "فوق النموذج"، و"أحكام غير مسبوقة للموافقة والتعويض من شأنها حماية الأعضاء من تهديد الذكاء الاصطناعى"، ومكافأة المشاركة المتدفقة والمزيد.

ومع ذلك أشارت SAG-AFTRA أيضًا إلى أن "التفاصيل الكاملة للاتفاقية لن يتم تقديمها حتى تتم مراجعة الاتفاقية المؤقتة من قبل المجلس الوطنى SAG-AFTRA"، الأمر الذى قد يستغرق أيامًا، وذلك بعدما قدمت استوديوهات هوليوود ما وصفته بعرضها "الأخير والأفضل" لنقابة الممثلين، في مسعى لإنهاء الإضراب المستمر، ويأتي العرض في نهاية موجة متجددة من المفاوضات بين المجموعتين، والتي جرت على مدى الـ 12 يومًا الماضية، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



اضراب الممثلين

ومن المقترحات الجديدة تتضمن مكافأة متبقية متزايدة لمسلسلات البث الأكثر شعبية، مع حصول الممثلين فى تلك الأعمال على ضعف المكافأة بموجب المسلسل الجديد.

وتسعى الحزمة أيضًا إلى معالجة مخاوف الجهات الفاعلة بشأن التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، مع زيادة كبيرة في الحماية، حيث بدأت SAG-AFTRA، نقابة ممثلي الشاشة - والاتحاد الأمريكى لفنانى التليفزيون والراديو، إضرابها في 14 يوليو الماضى بسبب نزاع عمالي مستمر مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتليفزيون (AMPTP).