أحلام مستغانمي تدعو قرّاءها الى “مساء الاجتياح العاطفي” في الشارقة

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أعلنت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي عن موعد توقيع سيرتها الروائية “أصبحتُ أنتَ” اليوم الخميس، الموافق فيه ٩ تشرين٢/ نوفمبر الحالي في الشارقة، حيث تلتقي جمهورها عند الساعة السادسة مساءً في احتفالية أطلقت عليها “مساء الاجتياح العاطفي”، في قاعة الفكر بمعرض الشارقة للكتاب، على ان يشمل حفل التوقيع جلسة حوارية بإدارة الإعلامية بروين حبيب، يتخلّلها احتفاء بمرور ٣٠ عامًا على إصدار كتابها “ذاكرة الجسد “.
يذكر ان إصدار مستغانمي الجديد الذي يروي سيرتها الذاتية مدعّمةً بصور شخصية تكشف محطات ولحظات أساسيّة من حياتها، ويقدّم مادة سياسيّة توثّق زمن البطولات العربية التي تحتاجها اليوم الأجيال الناشئة، كما أوضحت الروائية الجزائرية، كان قد خرج الى الأسواق من معرض الكتاب في الجزائر حيث واكبته مستغانمي عن بُعد لأسباب منعتها من الحضور .
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