فن ومشاهير

ويجز| دعم وتوعية جرئية لـ فلسطين من قلب مسارح الغرب.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - لم يتوقف مغني الراب الشهير ويجز عن حفلاته الغنائية، خاصةً جولاته الخارجية في أمريكا وكندا، التي حدثت في الوسط الغنائي العربي تضامنًا مع الأحداث العصيبة في فلسطين، ولكنه أطلق حملة دعم من على مسارح حفلاته للتوعية بما يحدث هناك وإرسال أصوات العرب في الغرب الذين يتعرضون للتضليل من قِبل الوسائل الإعلامية الداعمة للكيان الصهيوني.

 

لم يمر حفل ويجز في كندا دون ذكر دولة فلسطين ودعمها، حيث هتف بالحرية لفلسطين وطالب الحضور باستخدام تقنية “البث المباشر” من أجهزتهم المحمولة ومشاركته الهتاف.

 

وتحدث ويجز عن الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، قائلًا:"الإعلام يكذب عليكم وأنا أعلم أنها ليست مفاجأة لبعض الناس ولكن هناك إبادة جماعية في غزة".

ولم يكتفِ ويجز بدعم فلسطين في حفلاته فحسي، ولكنه نشر عدد من المقاطع التي احتوت على حضوره للمظاهرات الداعمة لفلسطين في أمريكا عبر حسابه الرسمي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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