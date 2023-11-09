بعد أزمته الأخيرة.. تعرف على مسرحية ميدو عادل الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان ميدو عادل، لعرض مسرحيته الجديدة التي تحمل عنوان "نور في عالم البحور" التي ستقام على خشبة المسرح القومي للطفل "متروبول"، يوم الخميس في تمام الساعة السابعة.

ويعد هذا الظهور الأول لـ ميدو عادل بعد أزمته مع النجمة لقاء سويدان، بعد وقوع مشادة كلامية بينه وبينها في آخر ليلة عرض مسرحيته "سيد درويش".

وتصدر ميدو عادل في الملصق الدعائي للمسرحية، ومعه مجموعة من الفنانين، والعمل من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال ضمن خطة العروض المسرحية للبيت الفني للمسرح.

يذكر أن آخر أعمال الفنان ميدو عادل مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، سيد رجب، شريف عبد الوهاب، محمد عنتر، محمد الشربيني، أشرف عبد العزيز، وتأليف السيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب.