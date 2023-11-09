شكرا لقرائتكم خبر عن جيريمى رينر: أحاول إنقاذ حياتى لرد الجميل لعائلتى ومتابعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت عشرة أشهر منذ حادث جرافة الثلج الذى تعرض له الممثل العالمى جيريمى رينر، وكشف الممثل أنه جرب "كل أنواع العلاج" للتغلب على الصدمة العقلية والجسدية للحادث.

في بداية شهر يناير الماضى تعرض بطل فيلم Avengers للدهس بواسطة كاسحة ثلج كبيرة تزن أكثر من 14000 رطل، وتم إدخاله إلى المستشفى بسبب صدمة حادة في الصدر وأصيب بعدة إصابات في العظام بما في ذلك ثمانية كسور في الأضلاع وكسر في الترقوة وكسر في الكتف وعدة كسور في ساقيه وكاحليه.

وتعافى الممثل نسبيا، بما في ذلك استعادة القدرة على المشي، بسبب الساعات الطويلة من العلاج الطبيعي التي خضع لها.



جيريمى رينر

وحاول رينر أن يبقى متابعيه على اطلاع دائم بأحدث المستجدات حول حالته الصحية، من خلال منشورات منتظمة على وسائل التواصل الاجتماعى خلال الأشهر القليلة الماضية، وفى منشور حديث كشف عن مدى العلاج الذى اكتشفه فى طريقه إلى التعافى.

وكتب رينر: "لقد قمت باستكشاف كل أنواع العلاج منذ 14 يناير الماضى، كل يوم، عدد لا يحصى من العلاج، والحقن، والتقطير والدفع الوريدي، والخلايا الجذعية والأكسوزومات، والعلاج بالضوء الأحمر / الأشعة تحت الحمراء، وأجواء غرفة الضغط العالي 2.0، والغطس البارد، والقائمة تطول وتطول".

وواصل رينر: "إن أعظم علاج لي هو عقلي وإرادتي للتواجد هنا والدفع للتعافي والتحسن، أحاول أن أكون استثنائيا، أشعر أنه من واجبي أن أفعل ذلك، ليس لأنقذ حياتى، لكن لرد الجميل لعائلتي وأصدقائي، ولكم جميعًا الذين مكنوني من الاحتمال. أنا أشكركم جميعا".