شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وشاح تفضله تيلدا سوينتون منذ 2011.. موقع باسم فلسطين وألوان العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تختار تيلدا سوينتون أزياء متميزة، فهى تحرص دوما على ارتداء ما تحبه بصرف النظر عن رأى الناس فيه، ومن أزياء تيلدا سوينتون المفضلة كان وشاحا بعلم فلسطين وهو من تصميم صديقتها، بيلا فرويد.



تيلدا سوينتون

وتؤكد تيلدا سوينتون أنه الوشاح المفضل، والذي ارتدته في جلسة تصوير مجلة فوج من تصوير ألاسدير ماكليلان عام 2011.

وفي سياق مختلف وقع أكثر من 2000 شخصية من عالم الفنون والثقافة في المملكة المتحدة على عريضة مفتوحة تدعو إلى الوقف الفوري للحصار الإسرائيلي وقصف غزة، والتي كتب فيها "إننا نشهد جريمة وكارثة"، كما جاء في الرسالة: "لقد حولت إسرائيل جزءًا كبيرًا من غزة إلى أنقاض، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن 2.3 مليون فلسطيني"، وعلى حد تعبير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن "شبح الموت يخيم على المنطقة".

ومن بين الموقعين على العريضة نجوم التمثيل تيلدا سوينتون، وتشارلز دانس، وستيف كوجان، وميريام مارجوليس، وبيتر مولان، وماكسين بيك.