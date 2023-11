شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوسترات أبطال حكاية "روحى فيك" بالتزامن مع عرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج أحمد عبد العاصى البوسترات الدعائية لأبطال حكاية "روحى فيك" عن كتاب "55 مشكلة حب"، وذلك بالتزامن مع عرض حلقاتها على قناة ON، وبعد الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل أمس الأربعاء، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستراً بمفرده وذلك بعد طرح البوسترات الرسمية الجماعية قبل انطلاق عرض الحكاية.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الإلكترونية.

جدير بالذكر أن حكاية "روحى فيك" من بطولة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسى، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وآخرين وظهور عدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى.

حكاية "روحى فيك" هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والأخيرة وذلك بعد أن عرض ثلاثة حكايات على مدار الأسابيع الماضية وهم "عيشها بفرحة " بطولة هبه مجدى وهانى عادل وإخراج البير مكرم، و"ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة وإسلام جمال ونبيل عيسى وطارق صبرى ونهى عابدين وملك قورة وأحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى، و"الفريدو" بطولة النجمة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وإخراج عصام نصار.



عائشة بن احمد



محمد كيلاني



نور محمود



سمر مرسى



فراس سعيد