في الساعات الماضية وقبل أسابيع من الحفل الكبير، تمّ الكشف عن الترشيحات النهائية لحفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية، والذي يعتبر من أعرق واقدم الفعاليات الفنية في تركيا، والذي يشهد سنويًا على تنافس وحضور ابرز النجوم في الدراما التركية. إليكم الترشيحات النهائية لجائزة “أفضل ممثل”: صالح بادمجي (الملهى – الخياط – حجر الامنيات) مارت رمضان ديمير (الطائر الرفراف) بوراك بيركاي أكغول (الياقوت) بوراك دينيز (شخص اخر) شاتاي اولوسوي (الخياط) كان اورغانجي اوغلو (القضاء) كيفانش تاتليتوغ (العائلة) بلال يغيت كوتشاك (أخوتي) بيرك اتان (جيل جونول) اونور سعيد ياران (اخوتي) أما الترشيحات النهائية لجائزة “أفضل ممثلة”: افرا ساراتشوغلو (الطائر الرفراف) بورجو بيريجيك (فتاة النافذة) جيرين كاراكوتش (شراب التوت) افريم الاسيا (شراب التوت) جوكشي باهادير (الملهى 2) هاندا ارتشيل (شخص اخر) بينار دينيز (القضاء) سيريناي ساريكايا (العائلة) سو بورجو يازجي جوشكون (اخوتي) سيلا ترك اوغلو (شراب التوت) أما الترشيحات النهائية لجائزة “أفضل مسلسل”: العائلة – طيور النار – شخص اخر – جبل جونول – أخوتي – شراب التوت- الياقوت – المتوحش – القضاء – الطائر الرفراف أما الترشيحات النهائية لجائزة “أفضل ثنائي تلفزيوني”: افرا ساراتشوغلو ومارت رمضان ديمير (الطائر الرفراف) بورجو بيريجيك وشوكرو أوزيلديز (دون ان تشعر) ديميت أوزديمير وانجين أكيوريك (اسمي فرح) جوكشي باهادير وصلاح الدين (عمر) جوكشي باهادير وفرات تانيش (الملهى) سيلا ترك اوغلو ودوغوكان (شراب التوت) هاندا أرتشيل وبوراك دينيز (شخص اخر) سو بورجو واونور ياران (أخوتي) سيريناي ساريكايا وكيفانش تاتليتوغ (العايلة) بينار دينيز وكان يلدريم (القضاء)

كانت هذه تفاصيل خبر أسماء رُشِّحَت وأخرى خرجت… تعرّفوا على الترشيحات النهائية لجوائز الفراشة الذهبية في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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