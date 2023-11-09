بمشهد مؤثر..آية سماحة تحمس الجمهور لمشاهدة حكاية "كاملة" من مسلسل "حدث بالفعل"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية آية سماحة مقطع مؤثر من أحدث أعمالها الذي يحمال إسم حكاية "كاملة" من مسلسل "حدث بالفعل" عبر حسابها الخاص، حيث تظهر وهي تقوم بمقابلة وتسأل عن أهلها، وعلقة آية على الفيديو بالقول : "مواجهة اللي حصل زمان هو اول طريق للعلاج النفسي".



وكانت إحتفلت آية سماحة بعيد ميلاد شقيقتها المخرجة منة سماحة، والذي صادف يوم الأربعاء في 19 تشرين الأول الماضي، وإحتفلت آية من خلال نشر صورة قديمة لها إلى جانب منة، ومن ثم شاركت صورة لهما في الوقت الحالي، وذلك على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت آية سماحة على الصورة، وكتبت: "الصديقة الأولى"، قائلة: "أختي.. وصديقتي المفضلة منذ اليوم الأول".

وأعربت آية عن حبها لشقيتها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد مينجو..أنا أحبك كثيراً".

