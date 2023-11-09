بالفيديو- كايلي جينر تستعرض رشاقة جسمها بجامبسوت ملون

ميرنا وليد - بيروت - سحرت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأميركية كايلي جينر الجمهور بعد ظهورها الأخير بصور ومقاطع فيديو عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك مميز إرتدت فيه جامب سوت ضيق باللون الأبيض ذات أكمام طويلة بالإضافة إلى واحد أخر باللون الأزرق أظهرت من خلالهما رشاقتها مستعرضةً جسمها، وطبقت كايلي مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت أثارت كايلي جينر إستغراب الجمهور بالقرار الذي إعتبرته أصعب قرار إتخذته بحياتها.

وقالت كايلي أن تغيير إسم إبنها "وولف جاك ويبستر" إلى "آير" كان الأصعب: "كان هذا أصعب شيء قمت به في حياتي. وما زلت أسأل نفسي: هل اتخذت القرار الصحيح؟".

وإعتبرت كايلي جينر أنها إختارت الإسم الأول بشكل غير واع حيث كانت تحت تأثير إكتئاب ما بعد الولادة، وأضافت: "لقد دمرني ذلك. لم أتمكن من تسمية ابني حتى، وشعرت أنني فاشلة؛ لذلك استغرق الأمر مني بعض الوقت. وبعد ذلك، كلما طال انتظاري، بات من الأصعب اختيار اسم جديد".

