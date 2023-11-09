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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية نور الغندور باخر ظور لها عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صور لها مع الجمهور بلوك شتوي رائع إرتدت فيه معطف باللون الأبيض زين بريش حول العنق وعند أطراف الأكمام الطويلة مع سروال جينز واسع وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت تلقت نور الغندور العديد من الإنتقادات بعد ظهورها الأخير في مباراة الـ NBA، وإطلالتها التي إعتبرها الجمهور لا تليق بهذا الحدث.
وقد إرتدت نور الغندور جامبسوت ضيقاً للغاية باللون البني من قماش الساتان، بقصة Off shoulder، وقد نسقت معه حذاء شتوياً بقبة عالية وكعب عالٍ باللون الرمادي، ومجموعة أكسسوارات أضافت على الإطلالة رونقاً خاصاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- نور الغندور تتألق بالابيض الشتوي والريش وتخطف الانظار بجمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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