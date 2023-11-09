ياسمين رئيس تدخل للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمين رئيس صورة لها من المستشفى كاشفة عن تعرضها لأزمة صحية، حيث ظهرت بداخل إحدى المستشفيات.

ومن ناحية اخرى، ظهرت ياسمين رئيس مؤخرا كضيفة شرف في الحلقة الثامنة من مسلسل "نصي التاني"، بشخصيتها الحقيقية ضمن أحداث المسلسل.

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير فيلمها الجديد "الفستان الأبيض"، بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج جيلان عوف.

وتدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، لتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

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