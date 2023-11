في عيد ميلاده .. إريك داين بدأ مسيرته كممثل مسرحي هاوي وأصبح نجماُ عالمياً

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد إريك داين المولود في 9 تشرين الثاني 1972 في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وهو الأكبر بين شقيقين.

والده مهندس معماري ومصمم داخلي مقيم في سان فرانسيسكو. كانت والدته ليا (كوهن) ربة منزل.

كان اريك رياضيًا جيدًا في المدرسة الثانوية. هناك، بدأ العمل المسرحي للهواة من خلال لعب دور جو كيلر في مسرحية "All My Sons" للمخرج آرثر ميلر، وأدرك أن هذا هو كل ما يريد القيام به.

انتقل إلى لوس أنجلوس وظهر لأول مرة على التلفزيون عام 1993 في The Wonder Years (1988). في بداية حياته المهنية، لعب أيضًا أدوارًا صغيرة في المسلسل التلفزيوني متزوج ولديه أطفال (1987) (1995)، ومطاردة الحرير (1991) (1996)، وروزان (1988) (1996). لعب دور الأطباء أكثر من مرة، حيث ظهر لأول مرة في دور دكتور كوبر في فيلم معبر جدعون (2000). كان يتكرر أيضًا في دور جايسون دين في العرض الناجح Charmed (1998). من عام 2006 حتى عام 2012، ظهر في دور الدكتور الوسيم مارك سلون، جراح التجميل في العرض تشريح غريز (2005). يقوم أيضًا ببطولة دور توم تشاندلر في فيلم The Last Ship (2014).

حصل على أول دور قيادي له على الشاشة الكبيرة في الفيلم الألماني الصنع Open Water 2: Adrift (2006). كان أيضًا نجمًا مشاركًا في فيلم Marley & Me (2008) وعيد الحب (2010). في X-Men: The Last Stand (2006) لعب شخصية جيمي مادروكس، الرجل المتعدد.

في 29 أكتوبر 2004، في لاس فيغاس، تزوج إريك داين من الممثلة ريبيكا غيهارت. لديهم ابنتان.