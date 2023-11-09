رياض الهمشري| مصادفة ذكرى ميلاده مع عودة تاريخية "القدس هترجع لنا" للأذهان

ياسر رشاد - القاهرة - 65 عامًا مرت على ميلاد الملحن الكبير رياض الهمشري، التي تحل ذكرى ميلاده اليوم 9 نوفمبر، كان واحدًا من أهم رموز الألحان المصرية والعربية، أصقل أغاني نجوم العالم العربي بألحان مميزة ظلت في آذان مستمعيهم وسطّر بنغمات من الذهب اللامع أغانيهم.

كيف قدّم رياض الهمشري القدس هترجع لنا

يصادف ذكرى ميلاد رياض الهمشري هذا العام، إعادة الأوبريت الوطني الشهير “القدس هترجع لنا” إلى الأذهان بسبب الأحداث العصيبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية وعلى وجه التحديد قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 10 آلاف شخص وإصابة أكثر من 20 ألفًا، بجانب مظاهر الدمار والركام التي امتلأت بها غزة.

ومن هنا ارتفعت أصوات الغضب والألم والتنديدات ومعها أبرز الأغاني الوطنية التي كُتبت لفلسطين، وكان “القدس هترجع لنا”، هي واحدة من اشهر الأعمال الغنائية التي جمعت مطربي الوطن العربي ونادوا بصوت واحد لنصرة فلسطين.

غضب رياض الهمشري فـ لحّن “القدس هترجع لنا”

جاء رياض الهمشري عام 2000 مع المشهد الأكثر تأثيرًا في العالم وقتها ولا يزال صداه مستمرا حتى الآن وهو استشهاد الطفل محمد الدرة في اليوم الثاني من انتفاضة الأقصى وسط احتجاجات امتدت على نطاق واسع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية والتقطت عدسة المصور الفرنسي شارل إندرلان المراسل بقناة مشهد احتماء جمال الدرة وولده محمد البالغ من العمر اثنتي عشرة عامًا، خلف برميل إسمنتي، بعد وقوعهما وسط محاولات تبادل إطلاق النار بين الجنود الإسرائيليين وقوات الأمن الفلسطينية. وعرضت هذه اللقطة التي استمرت لأكثر من دقيقة، مشهد احتماء الأب وابنه ببعضهما البعض.

أخذ رياض الهمشري غضبه وحزنه وألمه وقام بإخبار د. مدحت العدل الذي كتب كلمات الأوبريت، بفكرة “القدس هترجع لنا”بصحبة الفنان هشام عباس، ووافق على الفور وقام بكتابة كلماته على متن طائرة ما خلال إحدى سفرياته.

تفاصيل أوبريت القدس هترجع لنا

أوبريت القدس هترجع لنا من كلمات د.مدحت العدل، ألحان رياض الهمشري، توزيع حميد الشاعري، إخراج طارق العريان.

لم يقتصر جماليات الأوبريت وتأثيره في كلماته وألحانه العالقة في أذهاننا، لكن كان العدد الفني الضخم الذي ضمه الاوبريت، هو حالة فريدة من نوعها في التاريخ الغنائي، حيث شارك أكثر من 35 فنان من الممثلين والمغنيين، وهم "أحمد السقا وخالد النبوى ومنى زكى وشريف سلامة وهدى سلطان وهانى رمزى وأحمد حلمى وموناليزا وشريف منير وحنان ترك وآثار الحكيم وأنوشكا ومدحت صالح وسامى العدل وكريم عبد العزيز ومحمود ياسين ونادية لطفى وسميحة أيوب وهدى عمار ويسرا وعلاء عبد الخالق وهشام عباس ومنى عبد الغنى ومحمد حماقى ولينا وإيهاب توفيق وشيماء سعيد ومحمد محيى وخالد عجاج وطارق فؤاد وحكيم وفاروق الفيشاوى وطلعت زين وصابرين ومها البدرى".

عادت الأيام بمثل سابقها، ويعاني العالم أجمعه ظلام الاحتلال الصهيوني، والقصف الغاشم لقوانت الاحتلال الأسرائيلي لقطاع غزة، وعادت أجواء الغضب التي تسببت في خروج “القدس هترجع لنا”، لتعبر عنها من جديد بعد 23 عامًا، ولازالت بنفس قوة تأثيرها وكلماتها التي تسبقها دموعنا، ولحنها الذي يُعرف من الثواني الأولى عند الاستماع إليه والتوزيع الموسيقي الذي حفر تأثيره بداخلنا للأبد، ولا زلنا وسنظل ننادي بـ “وإن مات ملايين مننا القدس هترجع لنا”