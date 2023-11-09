تطورات جديدة في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

تقدمت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، بطلب مستعجل إلى محكمة الاستئناف الكويتية، لنظر في حكمها الصادر بحبسها 3 سنوات، وسحب رخصة قيادتها لمدة سنة، وذلك في حادث مروري أسفر عن مقتل شخصين.

وجاء طلب المؤمن بعد صدور الحكم النهائي في القضية الشهر الماضي، حيث قررت محكمة الجنح الكويتية، حبسها 3 سنوات، وسحب رخصة قيادتها لعام، بعد اتهامها بالقتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء.

ويأتي طلب المؤمن بعد رفض المحكمة طلب محاميها إخلاء سبيلها بكفالة، في سبتمبر الماضي، وقررت استمرار حبسها وتأجيل القضية إلى أكتوبر الماضي.

ويرجع تاريخ القضية إلى فجر يوم الخميس 24 سبتمبر الماضي، عندما وقع حادث سير على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، أسفر عن وفاة 3 أشخاص ونجاة شخص واحد.

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