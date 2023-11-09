شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال تحاول منع زواج شقيقتها القاصر وحمل رضوى جودة فى "ورق التوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل "ورق التوت" محاولة دليلة (أسماء جلال) منع جدتها (سما إبراهيم) من تزويج شقيقتها القاصر، لتخبرها جدتها أن تترك أكاديمية التمثيل أولا ثم تقرر زواج شقيقتها أو لا بنفسها، وتقرر عدم الذهاب إلى المدرسة من أجل شقيقتها.



رضوى جودة

كما تشهد الحلقة محاولة مروان (شريف سلامة)، فى عرض سيناريو فيلمه الجديد على صديقته، ويخبرها أن دليلة الأنسب لتجسيد ذلك الفيلم، بالإضافة إلى حمل نورا (رضوى جودة)، بعد اعتداء جارهم الدكتور عليها، وصدمتها من ذلك، ووقوعها مغشيا عليها أثناء عملها في العمارة.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.