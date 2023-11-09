شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الفنانة ياسمين رئيس إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة ياسمين رئيس لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث نشرت عبر استورى حسابها بموقع إنستجرام صورة لها من المستشفى دون الكشف عن تفاصيل الأزمة التى تعرضت لها".



ياسمين رئيس

وفى سياق آخر قاربت ياسمين رئيس على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "الفستان الأبيض" الذى يشاركها في بطولته أسماء جلال وأحمد خالد صالح وتأليف وإخراج جيلان عوف، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

وظهرت ياسمين رئيس كضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل "نصى التانى" مع على ربيع والذى تم عرضه مؤخراً، والعمل يشارك في بطولته محمود البزاوى ومحمد محمود وسلوى عثمان وإيمان سيد وياسمين عمر وإخراج عمرو صلاح، وشارك كضيوف شرف خلال الحلقات كلاً من: ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، أسماء أبو اليزيد، رنا رئيس، وفاء عامر، ثراء جبيل، جيلان علاء.

وقدمت ياسمين رئيس آخر أعمالها في السينما، فيلم "أنا لحبيبي" الذى عرض في موسم عيد الحب الماضى، وشارك في بطولة الفيلم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.