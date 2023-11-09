شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تودع تصوير مسلسل "صوت وصورة" الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة نجلاء بدر آخر مشاهدها فى مسلسل "صوت وصورة" الذى يتم عرضه حالياً على قناة dmc، يوم الأحد المقبل، لتودع العمل بالكامل بعد فترة تصوير استمرت أكثر من شهرين، على أن ينتهى باقى فريق العمل من التصوير بالكامل آخر الأسبوع المقبل.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.



نجلاء بدر من مسلسل صوت وصورة

وعرض للفنانة نجلاء بدر مؤخراً فيلم "ساعة إجابة" الذى شاركت في بطولته إلى جانب غادة عادل، سوسن بدر، شريف سلامة، انتصار، آيتن عامر، إيمان السيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، ومن تأليف محمد خضر وشيرين علاء، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وقدمت نجلاء بدر في رمضان الماضى مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والمستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، هدى الاتربى، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري.



نجلاء بدر