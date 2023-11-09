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ميرنا وليد - بيروت - نفت الفنانة المصرية نورهان شعيب الانباء التي تفيد اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، مشيرة ان الاخيرة ليست مستبعدة
حيث كتبت عبر خاصية الحالة : "دي كلها مجرد اشاعات، لم اعتزل الفن ولم اتحجب ولا انكر اني اتمنى الأخيرة"
كانت الشائعات قد انتشرت بعد تداول صورة لنورهان وهي مرتدية الحجاب خلال أدائها لمناسك العمرة وظن البعض أنها ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل.
يذكر أن نورهان شعيب شاركت في مسلسل "حكايات جروب الماميز" مع نخبة من النجوم من بينهم دينا فؤاد، خالد سليم، انتصار، رباب ممتاز، أماني كمال وغيرهم نخبة من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر نورهان تنفي اعتزالها الفن .. وتتمنى إرتداء الحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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