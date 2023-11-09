نورهان تنفي اعتزالها الفن .. وتتمنى إرتداء الحجاب

ميرنا وليد - بيروت - نفت الفنانة المصرية نورهان شعيب الانباء التي تفيد اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، مشيرة ان الاخيرة ليست مستبعدة

حيث كتبت عبر خاصية الحالة : "دي كلها مجرد اشاعات، لم اعتزل الفن ولم اتحجب ولا انكر اني اتمنى الأخيرة"

​​​​​​كانت الشائعات قد انتشرت بعد تداول صورة لنورهان وهي مرتدية الحجاب خلال أدائها لمناسك العمرة وظن البعض أنها ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل.



يذكر أن نورهان شعيب شاركت في مسلسل "حكايات جروب الماميز" مع نخبة من النجوم من بينهم دينا فؤاد، خالد سليم، انتصار، رباب ممتاز، أماني كمال وغيرهم نخبة من النجوم.