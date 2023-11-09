محكمة القاهرة تعلن إلغاء الحكم بتغريم رامي جمال 15 ألف دولار .. وهكذا علق الأخير

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان المصري رامي جمال كلمة شكر وتقدير لمحاميه أشرف عبد العزيز عقب قرار محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر بتغريم جمال 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي عدنان العسيلي.

ونشر رامي جمال تفاصيل حكم محكمة استئناف القاهرة

وعلق كاتباً : كل الشكر والتقدير للمحامي بالنقض أستاذ أشرف عبدالعزيز

أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً في الاستئناف رقم 3262 لسنة 27 ق .

أولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً .

ثانياً :- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان إعلان المستأنف ( رامي جمال ) بصحيفة الدعوى وبطلان الحكم المستأنف وبرفض طلب المستأنف ضده (عدنان حسن محمد العسبلي ) بإلزام المستأنف بأن يؤدى له التعويض المناسب وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .

- قد أقام السيد / عدنان حسن محمد العسبلي ومحله المختار الأستاذ / ياسر قنطوش المحامي دعواه المبتدأه ضد الفنان رامي جمال والتي قيدت تحت رقم 5023 لسنة 2022 مدني كلي شمال القاهرة بقصد الحكم بطلباته المبينة بختام دعواه المستأنف حكمها وهي :

بإلزام المستأنف ( رامي جمال ) بان يدفع للمستأنف ضده (عدنان حسن محمد العسبلي ) مبلغ 15000 $ خمسة عشر ألف دولار أمريكي بالإضافة إلي الفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد .

وجاء بمذكرة دفاع المستأنف ضده ( عدنان حسن محمد العسبلي ) بالمطالبة بتعويض لإقامة الفنان ( رامي جمال ) استئنافاً للحكم .

- وقد أقام الأستاذ / أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الفنان / رامي جمال الاستئناف رقم 3262 لسنة 27 ق تأسيساً على :-

- السبب الأول :- انعدام الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وعدم إعلان المستأنف بطريق قانوني وعدم انعقاد الخصومة وبطلان التكليف بالوفاء لبطلان الإعلان .

- السبب الثاني :- مخالفة الحكم المستأنف للحقيقة والواقع .

ليصدر الحكم السابق ذكره بإلغاء حكم أول درجة وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات القضائية عن درجتي التقاضي .

وهذا البيان أصدره على صفحتي لإظهار الحقيقة بعد نشر الحكم الصادر ضدي بدون إعلاني إعلان قانوني في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والتشهير بي .

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة القاهرة تعلن إلغاء الحكم بتغريم رامي جمال 15 ألف دولار .. وهكذا علق الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.