كندة علوش تروج لفيلمها الجديد "نزوح"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة كندة علوش عن انطلاق عرض فيلمها الجديد "نزوح" ابتداء من اليوم الموافق 9 نوفمبر، وسيعرض الفيلم على منصة "شاهد".

وروجت كندة للفيلم ونشرت صورا وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "هو نزوح الجسد والروح من مسكنها وموطنها الأصلي إلى مصيرها، المجهول بحثاً عن الأمان، هو نزوح السوري والفلسطيني والعراقي وهرباً من الحرب والموت والجوع بحثاً عن السكينة والنور، واليوم مع تجدد الجرح الفلسطيني يأخذ النزوح أبعاداً أكثر إيلاماً وأكثر مأساوية وعبثية، هي رحلة لا تشبه سواها عشناها مع طاقم الفيلم".

وتابعت: "أدعوكم لمشاهدة فيلم نزوح ابتداءً من اليوم على منصة شاهد وأتمنى أن يعجبكم".

والفيلم بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.