شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى وخالد النبوى وعلى الحجار نجوم الموسم الثانى من sold out والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الموسم الثانى من برنامج sold out، الذى يعرض أولى حلقاته اليوم على قناة cbc، على استضافة عدد من النجوم الكبار، مع الإعلامى محمود سعد، وإتاحة حضور الجمهور لتلك اللقاءات ومشاركتهم فى التفاعل مع النجوم، فضلا عن إقامة عدد من الحفلات الغنائية المميزة، ثم عرض تلك الحلقات المصورة يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع على cbc الساعة 9 مساء.



أحمد حلمي

ومن هؤلاء النجوم: أحمد حلمى الذى كان فى لقاء جماهيرى فى البرنامج يوم 4 نوفمبر الماضى، ومن المقرر عرض حلقته خلال الفترة المقبلة، والموسيقار الكبير هانى شنودة يوم الاثنين الماضى، والنجم خالد النبوى المقرر استضافته اليوم الخميس في تمام الساعة 8 مساء، على مسرح معهد الموسيقى العربية، فضلا عن عرض المؤلفات الموسيقية لفؤاد ومنيب.

كما يستضيف برنامج sold out يوم السبت المقبل 11 نوفمبر الفنان الكبير على الحجار، كما استضاف مؤخرا الفنان سيد رجب، والمطربة لينا شاماميان.

الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة ‏"CBC" فى تمام التاسعة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن فى مصر والوطن العربى ويجوب خلاله محمود سعد فى جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالى الغنائية المتميزة.