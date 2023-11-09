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ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري ويجز جدل المتابعين، و ذلك بعد نشره صورة من غ زة عبر خاصية الحالة، و اكتفى فقط بوضع لوكيشن موقع غ زة بفلس طين، مما جعل البعض يظن له بأنه متواجد في هذه المنطقة.
والحقيقة أن ويجز يتواجد حاليا في أوروبا لتقديم سلسلة من الحفلات و ليس حقيقي تواجده في فل س ط ين كما ظن البعض، لكنه قام بوضع هذه الصورة كنوع من أنواع الدعم لأهالي غ زة حيث أنه من أكثر الفنانين الداعمين للقضية الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة سفر ويجز إلى فلسطين ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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