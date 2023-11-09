ما حقيقة سفر ويجز إلى فلسطين !

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري ويجز جدل المتابعين، و ذلك بعد نشره صورة من غ زة عبر خاصية الحالة، و اكتفى فقط بوضع لوكيشن موقع غ زة بفلس طين، مما جعل البعض يظن له بأنه متواجد في هذه المنطقة.

والحقيقة أن ويجز يتواجد حاليا في أوروبا لتقديم سلسلة من الحفلات و ليس حقيقي تواجده في فل س ط ين كما ظن البعض، لكنه قام بوضع هذه الصورة كنوع من أنواع الدعم لأهالي غ زة حيث أنه من أكثر الفنانين الداعمين للقضية الفلسطينية.