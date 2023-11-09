ميرنا وليد - بيروت - اقترب موعد تصوير النسخة التركية من مسلسل "للموت" اللبناني، ,بدأت تتسرب المعلومات الأولية حول الممثلين الأتراك المشاركين في العمل، منهم النجمة التركية الشهيرة شيفال سام.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن النجمة شيفال سام ، ستلعب شخصية "سحر" في النسخة التركية من المسلسل، وهي الشخصية التي قدمتها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن واستطاعت أن تحقق من خلالها نجاحاً كبيراً.

وشخصية سحر، تدور أحداثها حول امرأة تضطر إلى ارتكاب جرائم من أجل حماية ابنها.

وتعد شيفال سام من أبرز نجمات الدراما التركية وهي مغنية أيضا، وقد شاركت في العديد من الأعمال الناجحة، منها مسلسل التفاح الحرام" و"السلطانة كوسم" و"العهد".

ومن المقرر أن يتم تصوير النسخة التركية من مسلسل "للموت" قريباً في تركيا، وعرضه عبر قناة "Kanal D" التركية بداية العام 2024

كانت هذه تفاصيل خبر نجمة تركية شهيرة ستلعب شخصية "سحر" في النسخة التركية من مسلسل للموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.