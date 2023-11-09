حمو بيكا يستقبل مولودته الأولى " تاج " بهذا الفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان الشعبي المصري حمو بيكا، استقباله مولودته الأولى تاج من زوجته شمس .

وكتب حمو بيكا، "ألف حمد وشكر ليك يا رب، ربنا رزقني بتاج حمو بيكا، ربنا يباركلي فيها يا رب.. ويجعلها سند ليا.. ويرزقني برزقها وأشوفها أحسن الناس".

ونشر حمو بيكا صورة له وهو يحمل ابنته ولكنه أخفى وجهها.

ومن ناحية اخرى كان قد كشف أكرم حسني تفاصيل خلافه مع حمو بيكا وأنه رفع دعوة قضائية على حمو بيكا لسرقة أغنية " بالباقي لبان"، وتواصل مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية السابق لإثبات الحالة وأنه ترك الموضوع للقضاء .

​​​​​ونشر حمو بيكا فيديو من كواليس ولادة ابنته الأولى تاج، حيث ظهر فى الفيديو مع زوجته شمس وهما يستعدان لاستقبال أول مولود لهما.

وعلق حمو على الفيديو قائلا: اللهم لك الحمد، فرحة العمر كله أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بحته منك ومن حبيبه عمرك.. والحمد لله ربنا رزقتي بأهم حاجه في حياتي "تاج".. ربنا يخليكوا ليا يا رب واقدر اسعدك واساعدك في حياتك يا بنتي.

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