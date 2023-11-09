فن ومشاهير

يحيى الموجي: العندليب كان يأكل عيش وجبن بسبب مرضه

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ياسر رشاد - القاهرة - قال الموسيقار يحيى الموجي، إن جميع الفنانين كانوا يزوروا والده في المنزل باستمرار، بينهم وردة وعبد الحليم وشادية ونجاة وفايزة أحمد.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري، ببرنامج «كلام ما بينا» على قناة صدى البلد «عبد الحليم حافظ كان دائما يأكل جبن وعيش بسبب ظروف مرضه»، معلقا «العندليب كان نحيل ومش شخص أكيل، وحتى لو فيه عزومة كان بياكل جبنة وعيش ناشف بسبب المرض».

 

وكشف يحيى الموجي مفاجأة عن والده قائلًا: «مكانش بيحب يسمع ألحانه، كان يقول أنا عملت اللحن ونجح، لازم أنساه وأعمل غيره»، مشيرا إلى أنه يعتبر أغنية جبار من أهم الأعمال التي قدمها والده مع عبد الحليم حافظ ".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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