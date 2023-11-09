كواليس تسجيل أغنية جبار وسبب رفض عبد الحليم حافظ غنائها على المسرح

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الموسيقار يحيى الموجي، سبب عدم غناء الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، أغنية «جبار» لايف على المسرح.

وقال الموجي خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري، في برنامج «كلام ما بينا» على قناة صدى البلد «أغنية جبار صعبة جدا، خاصة أن دخولها من جواب عالي، إضافة إلى أن نهاية الأغنية من جواب عالي أيضا، فالبتالي كان غنائها في حفلة أمر صعب».

وأوضح الموجي رد فعل العندليب على اقتراح غناء «جبار» في حفلة «عبد الحليم قال لو غنيت جبار في حفلة، هيغمى عليا بعدها»، مشيرا إلى أن أغنية جبار سجلت على مراحل، شملت تسجيل المذهب أولا، ثم تسجيل كل كوبليه بشكل منفصل.

معلومات عن يحيى الموجي

مؤلف موسيقي وموزع وعازف كمان مصري، شارك في وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية، منها: (المصير، الآخر، إسكندرية نيويورك، أنت عمري).