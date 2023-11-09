شكرا لقرائتكم خبر عن زاك إيفرون: يشرفنى أن أقدم شخصية الراحل ماثيو بيرى فى فيلم سيرة ذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل الشاب زاك إيفرون أنه سيشرفه أن يلعب شخصية الممثل الراحل ماثيو بيرى فى فيلم سيرة ذاتية عن حياته، كان بطل مسلسل Friends ، يخطط له قبل وفاته في 29 أكتوبر الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع theguardian.



ماثيو بيرى وزاك إيفرون

في مقابلة مع Sirius XM في عام 2022، قال بيري إنه طلب من إيفرون أن يلعب الدور الرئيسي في فيلم كتبه بيري وخطط لإخراجه، لكن إيفرون "قال لا"، تم ذكر المشروع مرة أخرى في أعقاب وفاة بيري من قبل صديقته الممثلة أثينا كروسبي، التي قالت لمجلة People أن فيلم بيري كان فيلمًا عن السيرة الذاتية وأنه "أراد زاك إيفرون، أن يؤدى شخصيته.

وأثناء الترويج لفيلم المصارعة الجديد The Iron Claw، قال إيفرون لمجلة People: "يشرفني أن أسمع أنه كان يفكر في أن ألعب دوره، ويشرفني أن أفعل ذلك".

سبق أن ظهر بيري وإيفرون معًا في الكوميديا الخيالية لعام 2009 بعنوان 17 Again، والتي لعب فيها إيفرون دور بيري الأصغر سنًا.

وتابع إيفرون قائلا: "كان بيري مرشدًا لي، وقد صنعنا فيلمًا رائعًا معًا، نظرت إليه، وتعلمت التوقيت الكوميدي من ذلك الرجل، أعني، عندما كنا نصور 17 Again، كان الأمر سرياليًا جدًا بالنسبة لي أن أنظر إليه وأجعله يكون هناك، لأنني تعلمت منه الكثير، من حياته كلها".