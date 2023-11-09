شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال الفنان ياسر فرج والمذيعة هبة الهوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفصل الفنان ياسر فرج، عن مذيعة الراديو هبة الهوارى، بعد زواج استمر ما يقرب من عام و8 أشهر فقط، وانفصل الثنائى في هدوء تام دون وقوع أية خلافات بينهما.

وكان الفنان ياسر فرج احتفل بزواجه من مذيعة الراديو هبة الهوارى، وسط أجواء عائلية بأحد الأماكن المخصصة لذلك، وبحضور الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.

وحرص وقتها على الحضور كل من الفنان هانى رمزى، والفنانة لقاء سويدان، والفنان محسن منصور، والمخرج عمرو عابدين، وآخرين.

وشارك الفنان ياسر فرج مؤخراً، في حكاية "عيشها بفرحة " وهى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" وشارك في البطولة كل من، هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، إسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، ،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، والعمل إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.