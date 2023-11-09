خبر حزين عن الممثلة الشابة ياسمين رئيس.. صدمت الجمهور بصورة مُبكِية | شاهد

كتب امير فتحي في الخميس 9 نوفمبر 2023 11:24 مساءً - نُقلت الفنانة ياسمين رئيس إلى المستشفى وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية، ولكنها لم توضح أي تفاصيل عن مرضها أو حالتها الصحية .

ياسمين رئيس في المستشفى

حيث نشرت ياسمين رئيس من خلال خاصية “ستوري” بحسابها الخاص على موقع الصور “إنستجرام“، صورة لها من على سرير أحد المستشفيات وهي تتلقى العلاج، مما أثار قلق محبيها ومتابعيها، وخاصة أنها لم تكشف عن طبيعة مرضها أو حالتها الصحية .

ياسمين تدعم القضية الفلسطينية

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، لعلم دولة فلسطين، معلنة دعمها لهم، في ظل قصف قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

آخر أعمال ياسمين رئيس

يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية “فيلم أنا لحبيبي” ، وشارك في بطولته كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها “ليلى” ياسمين رئيس ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.

ياسمين رئيس – فيلم الفستان الأبيض

تقوم ياسمين رئيس حالياً باستكمال تصوير مشاهدها في فيلمها ” الفستان الأبيض” وقالت ياسمين “أقوم بدور فتاة تدعي وردة وهي تعمل عاملة بمطعم وجبات سريعة خلال أحداث الفيلم”.

تدور أحداث فيلم “الفستان الأبيض” في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر”.

وقد احتفلت أسرة فيلم الفستان الأبيض مؤخراً بعيد ميلاد ياسمين رئيس حيث فاجأها فريق العمل خلال تصوير مشاهدها في اللوكشن. فيلم “الفستان الأبيض” بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف.

الخليج 365

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