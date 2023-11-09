جاريد ليتو يروج لأغنيته الجديدة من خلال تسلقه لمبنى "إمباير ستيت"

ميرنا وليد - بيروت - أقدم الفنان الأميركي جاريد ليتو اليوم على مغامرة خطيرة ومثيرة، وهي تسلق مبنى إمباير ستيت في نيويورك، إحدى أشهر ناطحات السحاب في العالم، بهدف الترويج لجولة غنائية عالمية خاصة بفرقته الموسيقية.



ونشر جاريد ليتو فيديو تم تصويره من الجو أثناء تسلقه المبنى، وكتب: "لقد انبهرت بمبنى إمباير ستيت، "المعلم رقم واحد في العالم"، منذ أن كنت طفلاً. لست متأكدًا مما إذا كان مسجلا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كينغ كونغ، لكن شيئًا ما حول هذا الهيكل الشهير كان يأسر مخيلتي دائمًا. لقد تم بناؤه في 13 شهرًا فقط، في واحدة من أعظم المدن في العالم، وكان دائمًا رمزًا قويًا بالنسبة لي لكل الاحتمالات في الحياة".