آن هاثاواي تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها من حفل توزيع جوائز الأزياء CFDA

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الفائزة بجائزة الأوسكار حفل توزيع جوائز الأزياء CFDA لعام 2023 يوم الاثنين في مدينة نيويورك بإطلالة انيقة

وتميز زيها الجريء المكون من قطعتين بمشد من الدنيم وتنورة طويلة من الدنيم تصل إلى الأرض تتميز بطبعات زهور بألوان مائية بألوان زرقاء، وأكملت إطلالتها بمجوهرات بولغري المبهرة، مما جعلها سفيرة للعلامة التجارية.



أحدثت هاثاواي ضجة في صناعة الأزياء في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل "نهضة الموضة" التي أوصلتها إلى قوائم أفضل الأزياء في كل مكان. تنسب الممثلة الفضل إلى مصففة الشعر الخاصة بها، إيرين والش، لمساعدتها في كثير من الأحيان على تحمل "المخاطرة الصحيحة".