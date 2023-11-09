أكرم حسني مدير فندق الـ "كورونا" في رمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم أكرم حسني لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "بابا جه" ، العمل مكون من 15 حلقة فقط، ومن المفترض أن يتم عرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

وكشف النجم أكرم حسني عن شخصيته في المسلسل، إذ يجسد شخصية مدير لفندق شهير ويتعرض للإصابة بفيروس كورونا اللعين، كما يصاب كل نزلاء الفندق، العمل يكون في إطار كوميدي اجتماعي.

النجم أكرم حسني

وكشفت الشركة المنتجة أن يتم جلسات تحضيرية في الوقت الحالي لـ استكمال باقي فريق العمل، ومن المقرر بدأ التصوير في أخر نوفمبر الجاري.

وكان آخر أعمال أكرم في الدراما مسلسل مكتوب عليا، الذي عُرض في رمضان 2022، وكان من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وشارك فيه أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، وعدد آخر من النجوم، وحقق العمل نجاح كبير وقت عرضه.

وعرض لـ أكرم في الفترة الماضية فيلم العميل صفر، تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل، وشارك فيه كل من بيومي فؤاد، مصطفى غريب، محمد أوتاكا، منذر رياحنة، وآخرين، والعمل يدور في إطار أكشن كوميدي، يضم أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، فيدرا، ومصطفى غريب، ومن تأليف وإنتاج وائل عبدالله وإخراج كريم العدل.

النجم أكرم حسني

وعلى مستوى المسرح، قدم أكرم الفترة الماضية مسرحية حتى لا يطير الدكان، التي عرضت في موسم الرياض، وكانت من تأليف أمير طعيمة وإخراج أوتاكا، وشارك فيها كل من بيومي فؤاد، درة، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب.