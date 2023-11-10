شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب يطرح "قسما بالله" دعما لشعب فلسطين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان سمسم شهاب أحدث أغانيه بعنوان "قسما بالله" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" دعما لشعب فلسطين، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان وتوزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد جودة.

وتلقى الفنان سمسم العزاء في زوجته الذى وافتها المنية منذ أسبوعين بعد صراعها مع مرض السرطان، بمسجد طلعت حرب في امبابة.

يذكر أن آخر أعمال سمسم شهاب أغنية "دولارات دولارات"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "دولارات دولارات"، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتيه محمد جودة.