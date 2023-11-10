شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع: شخصية رضوى فى "صوت وصورة" تشبه الكثير من السيدات فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة حنان مطاوع خلال استضافتها ببرنامج معكم، التي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، ويذاع على قناة On: "شخصية رضوي في مسلسل صوت وصورة، أرى أنها شخصية بسيطة جداً تشبه الكثير من السيدات في الشارع، ولكن وضعت في ظروف اسثنائية، فهي كانت تحلم بالسكينة والتغير يوترها، ولكن توضع في وسط النار وتختار إما أن تظل بجانب الحيط وإما أن تكون قدوة لابنتها، لذا فهى اضطرت أن تأخذ موقفا ولكن في اعتقادي أنها ليست صاحبة موقف من الأساس".

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.