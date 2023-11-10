شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عمدة الضوء الشارد ممدوح عبد العليم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد النجم ممدوح عبد العليم، حيث إنه من مواليد 10 نوفمبر عام 1956، وحصل على درجة البكالوريوس فى مجال الاقتصاد والعلوم السياسية.

قدم ممدوح عبد العليم مشوارا مليئا بالمحطات الهامة خلال مسيرة فنية كبيرة، قدم فيها العديد من الأدوار التى صارت بمثابة علامات مميزة للفنان الراحل الذى لعب فيها كل الألوان ما بين التراجيدى والكوميدى وغيرها من الأدوار شارك للمرة الأولى خلال فترة طفولته من خلال مسلسل (الجنة العذراء) فى عام 1969 مع المخرج نور الدمرداش.

احترف التمثيل منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضى، وذلك من خلال العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها أصيلة، حب في الخريف، ليالي الحلمية عام 1996 قدم واحدة من أبرز أعماله الدرامية من بوابة مسلسل خالتي صفية والدير فى العام التالى قدم مسلسل فى غاية الأهمية أيضاً وهو جمهورية زفتى.

وبعدها بعام توالت نجاحاته الكبيرة فى عالم الدراما من خلال مسلسل الضوء الشارد ليستمرعلى عرش الدراما المصرية طيلة ثلاثة سنوات بأعمال صارت علامات فى الدراما نجاحه فى الدراما لم يؤثر على السينما، فقدم أفلام مهمة مثل "بطل من ورق"، "العذراء والشعر الأبيض". وأبرز الشخصيات التى أحبها الجمهور"رامى قشوع، ورفيع السوالمى".

حصل ممدوح عبد العليم على العديد من الجوائز حيث حصل على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم "قهوة المواردى"، وعلى جائزة البطولة المطلقة فى فيلم "الخادمة" من مهرجان الإسكندرية، وعلى جائزة أخرى عن فيلم "العذراء والشعر الأبيض".