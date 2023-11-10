ظهور نادر.. فؤاد خليل مع حفيده على سرير المرض قبل الوفاة | شاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 12:49 صباحاً - نشر أحد المواقع الفنية المحلّية صورة نادرة للفنان الراحل فؤاد خليل، رصدت اللحظات الأخيرة في حياته، قبل أن يتوفاه الله في 9 أبريل عام 2012، بعد معاناة مع المرض.

وظهر الفنان فؤاد خليل، في إحدى الصور، مع حفيده من ابنته «منة الله» وهو يحتضنه وهو نائم على سرير المرض.

صورة نادرة لـ فؤاد خليل قبل رجيله

وتفاعل الرواد مع هذا الظهور النادر للفنان القدير الراحل الذي نرك بصمته في مئات الأعمال الفنية قبل المرض والاعتزال.

فؤاد خليل قبل رحيله مع حبيبه

ميلاد أحمد خليل

الفنان الكبير الدكتور فؤاد خليل، ولد في 19 يوليو عام 1940، وتوفي في 9 أبريل عام 2012، واشتهر خليل بتجسيد الأدوار الكوميدية، وكان أشهرها شخصية ستمونى فى فيلم الكيف بجانب الفنان الكبير محمود عبد العزيز.

فؤاد خليل

حياة فؤاد خليل

لم يكن يكمل عقده الثانى ليبدأ مسيرته الفنية، وكون فريق مسرحى مع بعض من أصدقائه وكان أبرزهم الفنان محيى إسماعيل، ودرس طب الأسنان، وتخرج عام 1961، ولكن يعتبر ظهوره الأول عام 1968، حيث ظهر فى مسرحية سوق العصر، ثم انتقل إلى العمل فى السينما والتلفزيون، واشتهر بدوره فى فيلم الكيف حيث جسد شخصية ستمونى.

فؤاد خليل ونجله أحمد

فؤاد خليل والمرض

فى عام 2004، أصيب فؤاد خليل بشلل وجلطة فى القلب، وتوقف عن نشاطه الفنى، وعانى كثيرًا حتى حصل على جواب علاج على نفقة الدولة، ليرحل عن عالمنا فى 9 أبريل 2012، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 72 عاما.

فؤاد خليل ولحظاته الأخيرة

كشف أحمد ابن الفنان فؤاد خليل، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده الراحل، والذي عانى من مرض الشلل النصفي بسبب جلطة في المخ في آخر سنوات عمره.

وقال أحمد فؤاد خليل، في تصريحات محليّة ، إن والده عانى من مرض السكري مع الإصابة بالشلل النصفي الناتج عن جلطة دماغية، بالإضافة إلى إصابته بالتيبس بسبب قلة الحركة وعدم استجابته للعلاج الطبيعي، ما جعله ملازم للفراش لأطول فترة ممكنة.

وأضاف أحمد فؤاد خليل، أن والده الراحل أصيب بقرح الفراش بعد أن معاناته مع الشلل النصفي، مشيرا إلى أن قرح الفراش كانت تتجه نحو الغرغرينة بسبب مرض السكري.

وأوضح أحمد فؤاد خليل، أن تراجع حالة والده الصحية جعلته يتأثر نفسيا، ومن المرجح أن تكون سوء حالته النفسية عجت من حالة الوفاة.

وأشار أحمد فؤاد خليل، أن والدته كانت هي المرافقة لوالده في فترة مرضه وخاصة أخر يومين قبل الرحيل، وأن الفنان الراحل أوصى بأن يتم تشغيل مسرحيته «راقصة قطاع عام» يوم وفاته.

وأضاف أحمد فؤاد خليل، أنه نفذ وصية والده الراحل، وقام بتشغيل مسرحية راقصة قطاع عام يوم وفاة والده، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

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