أحلام تعلن مقاطعتها لتيك توك تضامنا مع السعوديين

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أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، أمس الاثنين، مقاطعتها لتطبيق «تيك توك»، وذلك تضامنا مع المواطنين السعوديين، الذين شنوا حملة مقاطعة للتطبيق، متهمينه بحذف أي محتوى عن السعودية.
وكتبت أحلام عبر حسابها على موقع «إكس»: «أنا أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي، أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية كلنا نقاطع تيك توك، من يتطاول على السعودية حكومة وشعبآ يتطاول علينا، ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام.. انتهى».
وتأتي حملة المقاطعة للتطبيق بعد أن شكا عدد من السعوديين من حذف التطبيق لبعض مقاطع الفيديو التي تتحدث عن السعودية، الأمر الذي اعتبروه إهانة للوطن. ورفضت شركة «تيك توك» اتهامات السعوديين، وأكدت أنها لا تحذف أي محتوى بسبب محتواه أو مصدره، وأنها تطبق سياساتها الخاصة بإدارة المحتوى على جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
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