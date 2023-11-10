مي فاروق تتألق في غناء "ألف ليلة وليلة" بحفل "روائع بليغ حمدي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

صعدت الفنانة مي فاروق، على مسرح "أبو بكر سالم" بحفل "روائع بليغ حمدي" والذي يقام مساء اليوم الخميس ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقامت "مي"، بتحية المايسترو وليد فايد وفرقته الموسيقية، وبدأت في غناء أغنية "ألف ليلة وليلة" غناء كوكب الشرق أم كلثوم ومن كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي.

وهذه ليست المرة الأولي التي تشارك خلالها "مي فاروق" بفعاليات "موسم الرياض" حيث شاركت من قبل بعدد من الحفلات الغنائية كان أبرزها حفل "روائع الموجي" وسط نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

ويشهد الحفل غناء نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنانة أصالة، الفنان ماجد المهندس، الفنان صابر الرباعي، الفنان طلال أسامة، الفنانة أنغام، والفنانة نانسي عجرم.

ويتم عرض الحفل على الهواء مباشرة عبر العديد من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية منها قناة "SBC" الفضائية وقناة "MBC مصر" إلى جانب منصة "شاهد".

يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ، حريص على إقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هاني شنودة.