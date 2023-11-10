جمال العدل: كريم عبد العزيز أعلى أجر وسط الفنانين وأنضج فنان في كل الجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد المنتج جمال العدل، أن النجم كريم عبد العزيز هو رهان فائز طوال الوقت وهو أنضج فنان في الجيل الحالي، قائلا: "رهان كريم عبد العزيز كسبان طول الوقت وهو مهذب مع كل الناس وهو أنضج والطف واحد في كل الجيل، وأتمنى اعمل حاجة معاه وأحبه على المستوى الفني والانساني وهو منضبط ومتواضع جدا".

ورد جمال العدل، ببرنامج "حبر سري" على حقيقة عدم المشاركة مع كريم عبد العزيز في عمل فني بسبب ارتفاع أجره، قائلا: "عادل امام كان بيأخد أعلى أجر لأنه بيعرف يجيبه وبتكسب من وراه، وكل لما يبقى معاك نجم مهم بتسوقه وكل لما يبقى النجم كبير بتسهل".

وتابع: اتصور أعلى أجر للفنانين هو كريم عبد العزيز وأعلى إيراد دراما وسينما، وعلى مستوى النسائي نيللي كريم ومنى زكى ونركن يسرا على جنب لأن هي عادل إمام بتاع الستات".