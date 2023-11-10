جمال العدل: زعلت يسرا بسبب مسلسلها "هي على جنب ومصر كلها على جنب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

وجه المنتج جمال العدل، رسالة اعتذار للنجمة يسرا، قائلا: "لو زعلت حد أحب جدا اعتذر له والوحيدة اللي زعلتها بشكل غير مقصود يسرا وهات يسرا على جنب ومصر كلها على جنب، وقلت في حوار أن مسلسلها معجبنيش وأدبا مني هو مسلسل للعدل جروب".

وأوضح جمال العدل، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه المسئول عن المسلسل أكثر من يسرا وهي نفسها لم تكن مسئولة عن الأشياء التي لم تعجبه في المسلسل، مؤكدا أن يسرا أهم شخص في تاريخ العدل جروب والعلاقة الانسانية أهم بكثير من الشغل وكل الناس تزعل الا يسرا.

ونفى جمال العدل، قائمة أجور الفنانين التي تم تداولها مؤخرا، قائلا: "قائمة أجور الفنانين غير صحيحة ومش عارف من مصلحة مين ودي ضرر للشغلة كلها، وعايز أقول للجمهور في ممثلين رائعين مش لاقين يأكلوا وبيخدوا فلوس زهيدة جدا ومشكلة الفنانين كل فنان مشروع قائم بذاته وفي ناس مش بتعرف تدير نفسها وفي مئات الممثلين مش لاقين يأكلوا".