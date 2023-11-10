أنغام من حفل "روائع بليغ حمدي": "شكل وجدان فناني الوطن العربي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

شاركت النجمة أنغام بحفل "روائع بليغ حمدي" الذي يقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات "موسم الرياض" احتفالًا وتكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل.

وحرصت "أنغام" على تحية الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، كما وجهت تحية خاصة لعازف البيانو العالمي رمزي ياسي الذي غنت على موسيقاه بالحفل.

وقامت أنغام، بإلقاء كلمة بمناسبة تكريم الموسيقار الكبير بليغ حمدي، قائلة: "بليغ حمدي شكل وجدان كل فناني الوطن العربي، وأعماله فاصلة في التاريخ الموسيقي العربي".

ووقع اختيار "أنغام" على أغنية "اه لو قابلتك" للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وسط تفاعل من الحضور وقاموا بالتصفيق لها فور انتهائها من الغناء.

ويشارك بحفل "روائع بليغ حمدي" نخبة من نجوم الأغنية من مصر والوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة نانسي عجرم، الفنان ماجد المهندس، الفنان طلال أسامة، الفنانة أصالة.

وتألق عدد من نجوم الحفل منهم الفنان صابر الرباعي الذي وقع اختياره على أغنية "موعود" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وصعد "صابر" على المسرح وقام بتحية الفرقة الموسيقية ومن ثم بدأ في غناء أغنية "موعود" على طريقته الخاصة ليعود بنا إلى الزمن الجميل والأغنية كلمات محمد حمزة، ألحان بليغ حمدي.

كما صعدت الفنانة أصالة على المسرح وبدأت أولي أغانيها بأغنية "زي العسل" للفنانة صباح كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي وسط تفاعل الحضور الذين قاموا بالتصفيق فور انتهاء "أصالة" من الغناء، بحضور جماهيري ضخم.

كما شاركت الفنانة "مي فاروق" وقامت بتحية المايسترو، وليد فايد وفرقته الموسيقية وبدأت في غناء أغنية "ألف ليلة و ليلة" غناء كوكب الشرق، أم كلثوم كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان بليغ حمدي.