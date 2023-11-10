ياسمين صبري أنيقة وهنا الزاهد بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها بدون مكياج.

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة، وظهرت خلالها أنيقة.

مريم أوزرلي

كشفت الفنانة مريم أوزرلي، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها داخل الطائرة".

درة

خضعت الفنانة درة، لأحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لم أنشر أي صور لي منذ أكثر من شهر، أنا أنشر اليوم لأخبركم أنني افتقدكم، وأحبكم جميعا، وسأظل إنسانًا وأعيش مع الأمل في الأفضل".

مايان السيد

ظهرت الفنانة مايان السيد، بالوشاح الفلسطيني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

ميرنا نور الدين

التقطت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة "سيلفي"، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة، ظهرت خلالها أنيقة.

زينة

نشرت الفنانة زينة، أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها بملامح هادئة.

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها صورة لها بـالوشاح الفلسطيني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لم تنتهي القصة بعد، فلسطين حرة للأبد، استمر في نصرة الحق".

حمادة هلال

شارك الفنان حمادة هلال، أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

بوسي شلبي

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة صديقتها.