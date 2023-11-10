مي فاروق من حفل"روائع بليغ حمدي": "كنت بتمنى أشارك في حفلة لتكريمه"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

فاجأت الفنانة مي فاروق، حضور حفل "روائع بليغ حمدي" الذي يقام على مسرح أبو بكر سالم بفعاليات "موسم الرياض" وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

وقامت "مي" بتوجيه الشكر والتحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى جانب الموسيقار وليد فايد وفرقته الموسيقية، قائلة: "أتمنى أكون مفاجئة حلوة عليكم، أنا كنت بتمنى أشارك في حفلة لتكريم الموسيقار بليغ حمدي ومبسوطة جدًا بوجودي، وبشكر الهيئة العامة للترفيه والمستشار تركي آل الشيخ.. شكرًا لكل الأساتذة الكبار وشرف ليا أني أقف جمب الموسيقار الكبير وليد فايد".

وتألقت "مي" بغناء عدد من أشهر أغاني الموسيقار الراحل، بليغ حمدي منها أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، وأغنية "طب وأنا مالي" للفنانة الراحلة وردة الجزائرية وسط تفاعل الجمهور من الحضور.

وهذه ليست المرة الأولي التي تشارك خلالها "مي فاروق" بفعاليات "موسم الرياض" حيث شاركت من قبل بعدد من الحفلات الغنائية كان أبرزها حفل "روائع الموجي" وسط نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

ويتم عرض الحفل على الهواء مباشرة عبر العديد من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية منها قناة "SBC" الفضائية وقناة "MBC مصر" إلى جانب منصة "شاهد".