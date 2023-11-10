جو بايدن يتدخل في أزمة نقابة الممثلين الأمريكية وتحالف المنتجين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

انتهى إضراب نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية الذي استمر قرابة الـ 4 أشهر، وذلك بعد اتفاقهم مع تحالف المنتجين والتي طالبوا خلاله بأجور عادلة ومساواة بين العاملين في النقابة.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على انتهاء الإضراب الذي نتج عنه تعطيل وتأجيل العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية وشارك بها العديد من أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

وكتب "بايدن"، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" تعليقا على انتهاء الإضراب: "أعمال المفاوضة الجماعية أشيد بـ SAG-AFTRA وتحالف منتجي الصور المتحركة والتليفزيون للعمل معا من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجعل صناعتهم أقوى ويوفر للعمال حصة عادلة من القيمة التي ساعدوا في خلقها".

بدأ الإضراب يوم 14 يوليو الماضي وتسبب في عدم مشاركة العديد من النجوم وصناع السينما بالعديد من المحافل السينمائية العالمية منها مهرجان برلين، مهرجان كان، ومهرجان فينيسيا والذي امتنع العديد من النجوم حضور فعالياتها تضامنًا مع المشاركين في الإضراب.

وشارك العديد من أبرز نجوم هوليوود مؤخرا بإضراب نقابة الممثلين في هوليوود أبرزهم النجمة الأسترالية مارجو روبي، النجم البريطاني دانيال رادكليف، النجم براين كرانستون، إلى جانب فريق عمل فيلم السيرة الذاتية "Oppenheimer" وفريق عمل فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool 3" والذين أعلنوا عن إيقاف التصوير وانضمامهم إلى الإضراب.

وأعلن تحالف المنتجين ونقابة ممثلي الشاشة الأمريكية، عن انتهاء الإضراب بشكل رسمي والوصول لصفقة ترضي جميع الأطراف وتضمنت الصفقة زيادة عادلة في المعاشات، وحماية أعضاء النقابة من الذكاء الاصطناعي، إلى جانب زيادة بأجور الكومبارس المشاركين بالأعمال الفنية.

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، انتقادات وهجومًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لتورطه في المجازر الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني بدعم كامل من الإدارة الأمريكية، حيث قام العديد من النجوم وصناع السينما مؤخرًا بتوقيع عريضة طالبوا خلالها "بايدن" بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للجانب الفلسطيني.