حقيقة اعتناق الإعلامي نيشان الدين الإسلامي (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي اللبناني نيشان، حقيقة اعتناقه الدين الإسلامي.

وقال نيشان، في لقاء تلفزيوني على قناة "إم تي في" اللبنانية: "سمعت كثيرًا أنني اعتنقت الإسلام حتى خالي كلمني من أمريكا، ولكن بالنسبة لي اعتنقت الإسلام أو لأ .. هذه ليست هي المعضلة".

وتابع: "لكن أنا مطلع جدًا على الإسلام والقرآن الكريم ولكني مسيحي أؤمن بسيدنا يسوع المسيح".

وأضاف نيشان موجها حديثه لمتابعيه: "لو عندكم مشكلة بالحياة فيكم تلجأوا إلى القديسة ريتا شفيعة لكل الأمور المستحيلة".

يذكر أن، نيشان إعلامي لبناني تخرج من استوديو الفن سنة 1996، ومن منطقة مرعش، ووالدته اسمها "بيرجوهين" وهي سورية وأرمينية الأصل. ومنذ طفولته كان شغوفا بحب التعلم والمعرفة وهو من هواة المطالعة. ولديه شقيقين أخت أكبر "سالبي"، و"رافي" الأخ الأصغر.