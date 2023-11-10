أصالة تظهر"حافية القدمين" بحفل "روائع بليغ حمدي"..وهكذا علق الجمهور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

ظهرت الفنانة أصالة، على المسرح حافية القدمين بحفل "روائع بليغ حمدي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديوهات لـ "أصالة" وهي "حافية" فور صعودها على المسرح، حيث ظهرت بفستان أبيض ولاحظ متابعون عدم ارتدائها أي شئ في قدميها.

كما أشاد عدد كبير من محبيها بفقرتها الغنائية، وعلقوا: "ملكة المسرح والليل، يا أخي أصالة العسل كله، أبدعتي يا ست الكل".

وأبدعت "أصالة" بغناء عدد من أشهر أغاني الموسيقار الراحل بليغ حمدي منها "زي العسل" للفنانة الراحلة صباح من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وأغنية "زي الهوي" وسط تفاعل الحضور الذين قاموا بالتصفيق فور انتهائها من الغناء.

كما شارك بالحفل نخبة من نجوم الأغنية في الوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنان ماجد المهندس، الفنانة أنغام، الفنان طلال سلامة، الفنانة نانسي عجرم، إلى جانب الفنانة مي فاروق والتي كانت مفاجأة حفل "روائع بليغ حمدي".

يذكر أن، تركي آل الشيخ حريص على إقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هاني شنودة.