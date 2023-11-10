شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع لـ"منى الشاذلى": الذكاء الاصطناعى هو انتهاك لحرمة أى شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة حنان مطاوع خلال استضافتها ببرنامج معكم، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويذاع على قناة On: "التكنولوجيا شيء خطير فمثلما أفادت البشرية ضرتها، بسببها يختلط لدى الناس الصح من الخطأ، بجانب أن الذكاء الاصطناعي هو انتهاك لحرمة أي شخص في الدنيا، فكيف أجعل شخصا متوفيا يغني وأنا قد سلبت منه حق الاختيار، فمن أعظم الأشياء التي وهبنا الله إياها هي الخصوصية وحرية الاختيار فكيف يتم سلب ذلك، فأنا أرى أن الذكاء الاصطناعي هو سرقة، فالكلمة والصوت واللحظة ليست من حقي".

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع ، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.