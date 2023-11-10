شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع: الشركة المنتجة حرصت على تقديم مشاهد السجن فى "صوت وصورة" بسجن حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة حنان مطاوع خلال لقائها الإعلامية مني الشاذلي ببرنامج معكم، والذي يذاع على قناة On عن أكثر المشاهد المؤثرة في مسلسل "صوت وصورة"، حيث قالت: "كانت أكثر المشاهد المؤثرة مع ابنتي لأن رضوى كانت كل استثمارها في الحياة هي ابنتها، فمشهد إبلاغى أن زوجي طلقني، ارتجلت كلام مثل (هيحرمني من بنتي) (قولوا مايخدش بنتي والنبي) فكل ذلك كانت مشاعر حقيقية ارتجلتها بالمشهد".

وتابعت مطاوع: "وأريد أن أوضح شيء بسبب بعض تعليقات وصلتني أن تصوير مشاهد السجن كانت في أماكن خمس نجوم، ولكن الحقيقة إن الشركة المتحدة ووزارة الداخلية كانوا حرصين أن أي مشهد يصور في السجن يقدم في سجن حقيقي، ومشاهدى في السجن كانت في (العاشر من رمضان)، والسجّانات كانوا حقيقيين وليسوا ممثلين، فقد تم تصوير كل شيء في السجن بشكله الحقيقي ما عدا السجينات بسبب حرمة ذلك".

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.